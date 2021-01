Noch dünner und mit Mobilfunk? Neues MacBook Air soll 2022 kommen

Apple plant auch ein neues MacBook Air: Es soll dünner werden und mit Apple Silicon-Prozessor kommen, sich allerdings nicht an Einsteiger richten. Auch Mobilfunk ist wohl endlich für das MacBook in Sicht.

Apple arbeitet offenbar auch an einem Update für das MacBook Air: Wie Mark Gurman von der Agentur Bloomberg aktuell berichtet, werde Apple wohl im kommenden Jahr eine neue Version des leichtesten MacBooks im Lineup auflegen. Apple wird das MacBook Air noch einmal dünner werden lassen, zugleich sollen die Ränder des Displays schmaler ausfallen. Apple wird den 13 Zoll-Formfaktor beibehalten.

Allerdings werde sich dieses MacBook Air 2022 nicht an preisbewusste Käufer richten, das Einsteiger-Modell werde daher weiter im Lineup verbleiben. Das neue MacBook Air wird natürlich mit einer zukünftigen Generation von Apple Silicon ausgestattet werden.

Kommt endlich auch Mobilfunk im Mac?

Ebenfalls sehr spannend ist ein Detail, das in den Ausführung Gurmans fast untergeht: Apple hat auch an einer Mobilfunkschnittstelle für den Mac gearbeitet. Bis jetzt sucht man 4G oder gar 5G im Mac vergebens, während dieses Leistungsmerkmal in der Oberklasse branchenweit anzutreffen ist. Ob Apple schon ab 2022 Mobilfunk im Mac anbieten wird, ist allerdings nicht ganz klar.

Für dieses Jahr deuten sich unterdessen einige interessante Neuerungen am Mac an: Das MacBook Pro soll etwa wieder mit MagSafe kommen, wie wir in dieser Meldung berichtet hatten. Auch wird es wohl einen neuen Mac Pro geben, der schon 2021 vorgestellt werden soll. Wann die neuen Modelle vorgestellt werden, ist nicht klar: Möglich wäre, dass Apple die neuen Modelle im Oktober vorstellt.

