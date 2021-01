macOS 11.2: Zweiter RC für Entwickler ist da

Apple hat gerade eben einen weiteren Release Candidate von macOS Big Sur 11.2 an die Entwickler verteilt. Dieser wird eine Woche auf die Freigabe der ersten Fassung bereitgestellt und deutet darauf hin, dass Apple noch Änderungsbedarf vor der Veröffentlichung des finalen Updates für alle Nutzer gesehen hat. Wann dieses dann nun erscheint, ist nicht sicher, dürfte aber so oder so nicht mehr lange dauern.

Apple hat heute Abend noch einen zweiten Release Candidate von macOS Big Sur 11.2 an die Entwickler verteilt. Dieser erscheint kann ab sofort geladen und installiert werden. Das Update kann wie üblich in den Systemeinstellungen im Bereich Software-Update angestoßen werden. Apple hatte in der letzten Woche eine erste Fassung des Release Candidate von macOS Big Sur 11.2 für die Developer bereitgestellt. Dass nun noch ein zweiter RC erscheint zeigt, dass Apple noch dringende Verbesserungen vornehmen musste, bevor das Update für alle Nutzer in seiner finalen Version veröffentlicht werden kann.

Apple behebt verschiedene Probleme mit Bluetooth und externen Displays

Apple behebt mit der Veröffentlichung von macOS Big Sur 11.2 ein Problem, bei dem externe Displays schwarz bleiben konnten. Weiterhin wird ein Problem gelöst, das dazu führen konnte, dass Änderungen beim Bearbeiten von RAW-Bildern in der Fotos-App nicht gespeichert wurden. Auch die Stabilität von Bluetooth am Mac wurde verbessert, sowie ein Problem gelöst, bei dem die Sicherheitsoptionen in den Systemeinstellungen an einem M1-Mac nicht per Touch ID oder Passwort entsperrt werden konnten.

