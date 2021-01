Nur mit Fitness+: Time to Walk für Spaziergänge mit der Apple Watch gestartet

Apple hat heute offiziell sein Feature Time to Walk für die Apple Watch gestartet. Dabei erzählen prominente Sänger und Sportler Geschichten, während man mit der Apple Watch am Arm spazieren geht. Der Haken: Aktuell gibt es die Funktion nur für Nutzer von Apple Fitness+. Doppelter Haken: Dieses Feature gibt es nicht für Nutzer in Deutschland.

Apple hat heute offiziell ein neues Fitness-Feature für die Apple Watch gestartet. Time to Walk ist ein Audiobegleiter für kleine Spaziergänge mit der Apple Watch. Die Episoden haben eine Länge von zwischen 25 und 40 Minuten. Erzählt werden sie von Prominenten aus Musik, Sport oder anderen Disziplinen.

Zu hören sind etwa Episoden von NBA-Spieler Draymond Green oder der Sängerin und Schauspielerin Dolly Parton.

Die Gastgeber der einzelnen Episoden sprechen in ihnen unter anderem über die große Bedeutung von Bewegung an der frischen Luft.

Time to Walk gibt es aktuell nicht für Nutzer in Deutschland

Das neue Feature hat allerdings einen Haken, für Nutzer in Deutschland sind es sogar zwei: Zunächst gibt es Time to Walk nur für Abonnenten von Apple Fitness+. Apple möchte den neuen Gesundheitsdienst, der zehn Dollar im Monat kostet, durch ein neues Alleinstellungsmerkmal etwas attraktiver machen. Apple Fitness+ ist allerdings nicht in Deutschland verfügbar. Den Service können aktuell nur Nutzer in den USA, Großbritannien, Neuseeland und Australien buchen.

Um Apple Fitness+ in weiteren Märkten einführen zu können, müssten zunächst Inhalte in den jeweiligen Sprachen produziert werden, auch müsste Apple in den jeweiligen Ländern bekannte Trainer und andere Hosts finden, die den Dienst attraktiv machen. Ob und wann Apple Fitness+ und somit später dann auch Time to Walk nach Deutschland kommen, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt völlig offen.

