Mit Hyundai als Partner: Apple Car soll 2024 rollen

Apple und Hyundai Motor werden möglicherweise bereits im März eine Partnerschaft zur gemeinsamen Produktion eines Autos begründen: Damit nehmen die Pläne Apples, doch noch ein Apple Car auf den Markt zu bringen, konkretere Formen an. Ein solches Fahrzeug könnte bereits in wenigen Jahren auf den Markt kommen.

Apple hat offenbar einen Partner für die Produktion seines Apple Car gefunden und dies ist keiner der deutschen Autobauer: Stattdessen kommt offenbar ein südkoreanisches Unternehmen zum Zug: Agenturen zitierten zuletzt südkoreanische Zeitungen mit Aussagen, wonach Apple mit Hyundai Motor zusammenarbeiten möchte, um das Apple Car zu bauen. Eine Partnerschaft zwischen beiden Unternehmen könnte dem Vernehmen nach bereits im März 2021 abgeschlossen werden.

Diese jüngste Information unterstreicht Gerüchte der letzten Tage, wonach Apple und Hyundai Motor sich in frühen Gesprächen über eine Zusammenarbeit befinden würden. Diese hatten die Aktie des Autobauers um zeitweise 20% in die Höhe schnellen lassen.

Produktion könnte in drei Jahren in den USA anlaufen

Wie es weiter heißt, plane Apple die Aufnahme der Fertigung des Apple Car für das Jahr 2024. Man rechne damit, im ersten Jahr rund 100.000 Fahrzeuge bauen zu können, möglicherweise lasse sich die jährliche Fertigung auch auf bis zu 400.000 Fahrzeuge ausweiten. Gebaut werden soll in den USA: Entweder werde die Fertigung in bereits bestehenden Fabriken im US-Bundesstaat Georgia, oder in einer noch zu bauenden Fabrik aufgenommen werden. Bereits im kommenden Jahr plane Apple, eine Testversion des Apple Car auf die Straße zu bringen, ob man an diesem äußerst ambitionierten Zeitplan wird festhalten können, steht allerdings dahin. In den letzten Wochen hatten wir immer wieder über ein möglicherweise doch noch kommendes Apple Car berichtet, nachdem dieses Thema für Jahre keine Rolle mehr in der Gerüchteküche gespielt hatte. Jüngste Einschätzungen von Bloomberg sahen das Auto allerdings nicht vor 2028 auf den Straßen.

3.8 / 5 ( 20 votes )

Ähnliche Beiträge