Apple TV ab sofort auch auf dem Google Chromecast verfügbar

Apple TV ist nun auch auf dem Chromecast von Google angekommen. Damit können nun auch die Nutzer der Google-TV-Plattform die Originals von Apple schauen. Weitere Fernseher, die auf die Plattform von Google TV aufsetzen, sollen Apple TV ebenfalls erhalten, dies verzögert sich allerdings noch ein wenig.

Apple TV ist auf dem Chromecast eingetroffen: Seit gestern ist die App für den TV-Stick von Google verfügbar. Der Start von Apple TV auf dem Chromecast war bereits im letzten Jahr für Anfang 2021 angekündigt worden. Damit können nun auch Nutzer eines Chromecast unter anderem Apple TV+ buchen und die Originals auf Apples Streamingdienst schauen.

Weiterhin können die Kunden den umfangreichen Film- und Serienkatalog von iTunes durchsuchen und Titel kaufen oder leihen.

Apple TV startet nach und nach noch auf weiteren Geräten mit Google TV

Apple TV ist bereits auf den meisten Gängen Streamingplattformen vertreten. So kann die App etwa auf dem Fire TV, auf Playstation und Xbox, sowie den Smart TVs der meisten Hersteller genutzt werden, Samsung, LG und Sony boten die App bereits früh für ihre aktuellsten Modelle an. Im weiteren werden auch weitere Modelle, die auf Google TV setzen, die Apple TV-App erhalten.

Unterdessen ist die Integration von Apple TV am Chromecast aktuell in ihrer vollen Ausprägung nur für Kunden in den USA verfügbar, dort werden etwa auch schon Inhalte von Apple TV+ in der Chromecast-Oberfläche empfohlen. Dies soll für Kunden in anderen Märkten im Lauf der nächsten Monate ergänzt werden. Apple, Google und Amazon haben in den letzten Jahren exzellente Fortschritte bei der gegenseitigen Unterstützung ihrer Dienste gemacht, zuletzt startete etwa Apple Music auf den Google Home-Lautsprechern.

Ähnliche Beiträge