Apple TV+:Zweite Staffel von „For all Mankind“ heute gestartet

Apple TV+ startet ab heute die Ausstrahlung der zweiten Staffel seines Originals „For all Mankind“. Diese Serie zählte zu den initialen Titeln, mit denen das Streamingangebot von Apple Ende 2019 an den Start gegangen ist. Die Serie erzählt eine alternative Geschichte des Rennens zum Mond, in dem die Russen zuerst den Erdtrabanten erreichen. In der Folge entwickelt sich einiges anders als in der Realität, etwa gelangen auch Frauen ins Weltraumprogramm.

Die zweite Staffel spielt 20 Jahre später, die 80er Jahre sind eine Zeit fortgesetzter Konflikte um Ressourcen auf dem Mond.

Zum Start der zweiten Staffel ist nur eine Folge verfügbar

Zum Start der zweiten Staffel wird nur die erste Folge für Zuschauer bereitgestellt. Zum Launch 2019 hatte Apple hier drei Folgen zur Verfügung gestellt. Neue Episoden werden immer Freitags auf Apple TV+ eingestellt, ähnlich handhaben es Netflix, Amazon und Disney+ bei ihren Serien oft auch.

Zudem wurde ein Podcast ins Leben gerufen, der die Serie begleitet, Apfellike.com berichtete. Er ist Apples erster Original-Podcast. Eine AR-App zur Serie gibt es ebenfalls, sie ist allerdings derzeit noch nicht für Nutzer außerhalb der USA verfügbar.

