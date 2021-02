Endlich am Mac: Volle Unterstützung von HomePod-Stereo-Paaren kommt

Der Mac unterstützt in Zukunft auch endlich Stereo-Paare aus HomePods, hier herrscht nach wie vor Nachholbedarf, obwohl der Lautsprecher ein Original-Produkt von Apple ist. Das kommende Update auf macOS Big Sur 11.3 wird hier allerdings wohl Abhilfe schaffen.

Apple ergänzt eine Funktionalität, die am Mac aktuell noch immer fehlt und damit Kopfschütteln bei manchem Apple-Nutzer auslöst: Nach wie vor werden HomePod-Stereo-Paare nur eingeschränkt am Mac unterstützt. Wer seinen HomePod als Stereo-Paar konfiguriert hat, muss die Wiedergabeeinstellungen von AirPlay nutzen, um diese Konstellation am Mac nutzen zu können.

Am iPhone und auch am iPad werden Stereo-Paare aus zwei HomePods schon lange unterstützt.

Update auf macOS Big Sur 11.3 bringt Besserung

Nun hat Apple diese Baustelle endlich in den Blick genommen: Unter macOS Big Sur 11.3 werden Nutzer ein eingerichtetes Stereo-Paar aus zwei HomePods ohne weiteres als Ausgabekanal wählen können. Aktuell werden nur alle HomePods separat als verfügbare Ziele für die Wiedergabe angezeigt. Allerdings muss Apple an der Stabilität der Funktion noch nacharbeiten, wie sich in der aktuellen Beta von macOS Big Sur 11.3 zeigt.

Stereo-Paare können nur aus je zwei originalen HomePods oder zwei HomePod Mini gebildet werden, ein gemischter Betrieb ist nicht möglich.

Das Update auf macOS Big Sur 11.3 wird Anfang Frühling erwartet. Nutzer können sich bis dahin auch die Public Beta für freiwillige Tester installieren. Die Teilnahme am Public Beta-Programm von Apple ist kostenlos möglich.

Ähnliche Beiträge