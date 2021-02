Starke Zahlen: 100 Millionen Menschen nutzen eine Apple Watch

Inzwischen tragen rund 100 Millionen Menschen auf der Welt eine Apple Watch, das ist das Ergebnis einer überschlägigen Schätzung, die Branchenanalysten zuletzt angestellt hatten. Besonders stark gefragt ist Apples Smartwatch in den USA, andere Märkte haben hier noch deutlich Luft nach oben.

Die Apple Watch ist eine starke Erfolgsgeschichte für Apple: Die Smartwatch beherrscht nach wie vor den Markt für Smartwatches, wie wir in entsprechenden Meldungen immer wieder berichtet hatten. Zuletzt waren auf der Welt rund 100 Millionen Apple Watches im Einsatz, zu dieser überschlägigen Schätzung kommt der Analyst Neil Cybart in einer aktuellen Prognose.

Anders gesagt: Weltweit nutzen aktuell rund 10% aller Menschen, die ein iPhone haben, auch eine Apple Watch. Denn das ist der Schlüssel zur Verbreitung der Uhr: Diese lässt sich – die eher wenig verbreitete Familienkonfiguration abgesehen – nur mit einem eigenen iPhone sinnvoll benutzen. Weltweit sind aktuell rund eine Milliarde iPhones in Gebrauch, wie Apple am Rande der jüngsten Quartalszahlen erklärt hatte, Apfellike.com berichtete. Dabei stieg die Verbreitung der Apple Watch seit deren Einführung im Jahr 2015 nicht stetig oder gleichförmig an: In den letzten Jahren legten die Verkäufe viel mehr immer mehr zu. Allein 2020 kamen rund 30 Millionen verkaufte Geräte hinzu.

In den USA ist die Apple Watch am populärsten

Wäre die Apple Watch freilich überall so populär, wie in den USA, wären heute bereits rund 350 Millionen Einheiten in Benutzung. In den Vereinigten Staaten nutzen derzeit geschätzt rund 35% aller Nutzer eines iPhones auch eine Apple Watch.

Wächst die Nutzerbasis der Smartwatch weiterhin in dieser Geschwindigkeit, werden die Absatzzahlen in einigen Jahren die des Mac überflügeln. Apple selbst gibt grundsätzlich keine Verkaufszahlen für seine Produkte mehr bekannt.

