Weiter Gerüchte um Apple Car: Nissan signalisiert Interesse

Die Spekulationen um ein Apple ar reißen nicht ab. Inzwischen wird beinahe täglich ein neuer Kandidat gehandelt, der Apples Auto bauen könnte. Die Hersteller sehen eine Zusammenarbeit mit Apple allerdings sehr zwiespältig.

Weiter wird um ein Auto von Apple spekuliert. Unbeantwortet bleibt nach wie vor die Frage, wer diesen Wagen bauen soll. Nun ist ein neuer Name im Rennen: Nissan steht einer Kooperation mit Apple scheinbar offen gegenüber. Der japanische Autobauer hat unlängst Quartalszahlen vorgelegt und die fielen Corona-bedingt schwach aus. Auch der Ausblick auf das Folgequartal ist eher düster, die Aktie verlor dementsprechend deutlich an Wert. In dieser Situation versuchte Nissan-CEO Makoto Uchida für positive Fantasie zu sorgen. Man stehe einer Partnerschaft zum Bau eines selbstfahrenden Elektroautos grundsätzlich offen gegenüber, so der Firmenchef mit einer wenig subtilen Botschaft in Richtung Cupertino.

Die Automobilindustrie durchlaufe aktuell einen Transformisierungsprozess und in dieser Zeit seien neue Ideen und unter Umständen auch neue Partner ein wichtiger und notwendiger Schritt, wird der Firmenlenker vom WSJ zitiert.

Keine Details zu möglichen Gesprächen

Analysten beurteilen eine Zusammenarbeit zwischen Apple und Nissan ebenfalls positiv. Von allen japanischen Autobauern sei Nissan wohl der wahrscheinlichste Kandidat, hieß es zuletzt aus Branchenkreisen.

Apple hat hier ein offensichtliches Problem: Zwar verheißt eine Kooperation mit dem iPhone-Konzern viel Glanz und hohe Aufmerksamkeit, doch Herstellern droht die sehr reelle Gefahr eines Bedeutungsverlusts der eigenen Marken. Dies hat womöglich schon vor kurzem eine erste recht vielversprechend scheinende Gesprächsrunde mit einem potenziellen Fertiger abgewürgt, Apfellike.com berichtete.

Dem Vernehmen nach verhandelt Apple allerdings mit mehreren japanischen Autobauern, es sind allerdings keine Details zum Stand der Gespräche oder möglicher Vorvereinbarungen bekannt. Der Marktstart eines Apple Car liegt so oder so noch Jahre in der Zukunft.

