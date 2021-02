iOS 12-Unterstützung: Corona-Warn-App ab heute auch für iPhone 5s und iPhone 6

Das RKI hat das bereits angekündigte Update für die Corona-Warn-App veröffentlicht. Mit Version 1.12.1 erhält die App die erwartete Unterstützung für iOS 12. Damit können ab sofort auch Nutzer älterer iPhones die App laden und installieren. Apple hatte die Voraussetzungen hierfür schon längst geschaffen.

Heute hat die Corona-Warn-App ein weiteres Update erhalten. Die Entwickler von Deutscher Telekom und SAP haben die Aktualisierung auf 1.12.1 für die App im App Store zum Download bereitgestellt. Das Update war bereits zuvor vom Entwicklerteam für heute angekündigt worden, Apfellike.com berichtete.

iPhone 5s und iPhone 6 werden jetzt auch unterstützt

Mit diesem Update ergänzen die Entwickler die Unterstützung für iOS 12. Damit können nun auch Nutzer älterer Modelle die App installieren. Namentlich sind dies das iPhone 5s von 2013 sowie das iPhone 6 und iPhone 6 Plus. Diese 2014 vorgestellten Modelle verkauften sich auch in den Folgejahren stark, weshalb sie teils heute noch immer in Gebrauch sind.

Die Entwickler schreiben zum Update im Wortlaut:

Mit diesem Update stellen wir Ihnen Fehlerbehebungen und Anpassungen in den App-Texten zur Verfügung. Darüber hinaus stehen Ihnen die folgenden neuen Funktionen zur Verfügung:

– Die App unterstützt nun auch Smartphones mit iOS-Version 12.5.

– Nach einem Update zeigt Ihnen die App eine Übersicht der neu hinzugekommenen Funktionen an. Diese Information finden Sie auch unter App-Informationen -> Neue Funktionen.

– Im Kontakt-Tagebuch erhalten Sie nun für die letzten 15 Tage die Information, ob Ihr Risiko-Status an diesem Tag erhöht oder niedrig war. Für Tage ohne Risiko-Begegnungen zeigt das Kontakt-Tagebuch keinen Risiko-Status an.

– Wenn Sie auf Ihrem Smartphone eine iOS Version zwischen 13.0 und 13.6 installiert haben, erhalten Sie beim Start der App die Information, dass Sie die neueste iOS-Version installieren müssen, um die App nutzen zu können.

