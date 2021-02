Wie läuft sie? watchOS 7.4 mit neuartigem Entsperr-Feature in öffentlicher Beta

Vor dem bald bevorstehenden Start der nächsten Beta von watchOS 7.4 wollen wir die Gelegenheit nutzen und uns nach den Erfahrungen erkundigen, die ihr mit der aktuellen Beta des kommenden watchOS-Updates gemacht habt. Diese liegt inzwischen auch für freiwillige Tester vor. Public Betas für watchOS sind noch immer eine relativ junge Erscheinung.

Apple hat inzwischen auch die kommende Aktualisierung für watchOS in einer öffentlichen Beta zur Verfügung gestellt. Diese kann von allen freiwilligen Testern geladen und installiert werden. Das Public Beta-Programm ist für alle interessierten Teilnehmer kostenlos, nur eine einmalige Registrierung ist erforderlich.

Größte Neuerung in watchOS 7.4 ist die Möglichkeit, das iPhone zu entsperren, wenn dies mittels Face ID nicht möglich ist, weil der Nutzer eine Maske trägt. In dem Fall entsperrt das iPhone mit einer Apple Watch am Arm, wenn diese zuvor ebenfalls entsperrt wurde, wir berichteten in einer früheren Meldung. Das Feature erfordert am iPhone iOS 14.5, ebenfalls aktuell in einer ersten Beta für registrierte Entwickler und freiwillige Tester verfügbar, sowie watchOS 7.4 auf der Apple Watch.

Wie läuft die Beta bei euch?

Um die Public Beta 1 von watchOS 7.4 auf eurer Apple Watch installieren zu können, muss die Apple Watch auf dem Ladegerät liegen, der Akku der Uhr muss zu wenigstens 50% geladen sein und die Watch muss mit dem selben WLAN verbunden sein, wie das gekoppelte iPhone.

Das finale Update von watchOS 7.4 für alle Nutzer wird Anfang Frühling erwartet.

Wie läuft die Beta bei euch? Funktioniert das neue Entsperr-Feature fehlerfrei und beobachtet ihr Auffälligkeiten wie einen veränderten Stromverbrauch? Lasst uns eure Erfahrungen wissen.

4.3 / 5 ( 21 votes )

Ähnliche Beiträge