DEAL: VPN ohne Gerätelimit nur 2 Euro – Wieso ist „Surfshark“ so attraktiv?

VPN-Angebote werden in diesen Zeiten häufig angeboten. Es muss schon wirklich eine tolle Aktion oder herausragender Anbieter sein, damit Kunden hier bedenkenlos zuschlagen können. Wieso Surfshark so außergewöhnlich ist und wieso ihr hier einen Premium-VPN für wenig Geld bekommt, erfahrt ihr nun auf Apfellike!

Vorneweg: Wer sich für das aktuelle Surfshark-Angebot interessiert, kann einmal auf der Deal-Seite von Surfshark vorbeischauen:

Moment, was bringt mir nochmals ein VPN?

Stellt euch vor: Ihr fahrt mit einem Auto (Computer) auf der Straße (Internet). Über euch schwebt ein Helikopter (Dritte, die euch tracken) und hat euch jederzeit im Blick. Jetzt fahrt ihr aber in einen Tunnel (VPN) hinein, bewegt euch ganz normal fort und kommt auch normal am Ziel an. Der Vorteil: Der Helikopter kann euch nicht mehr sehen und weiß auch nicht mehr, wo ihr genau hingefahren seid.

So ähnlich ist es bei einer aktivierten VPN-Verbindung (Virtual Private Network-Verbindung). Natürlich ist das Ganze recht kompliziert. Dabei wird nämlich eure IP-Adresse beim Surfen über einen externen Server geleitet. Eben über einen Server von Surfshark in dem Fall. Dieser stellt sich zwischen euch und wird zum Ansprechpartner für alle Dritten, seien das unsichere Webseiten oder öffentliche WLAN-Netzwerke, die euch potentiell ausspionieren können. In Wirklichkeit ist es noch ein paar Stufen komplizierter. Zum Beispiel werden eure Daten zusätzlich chiffriert, also verschlüsselt, sodass sie für Dritte nicht einmal dann etwas wert wären, falls sie an die Daten kommen.

Lange Rede, kurzer Sinn: Darum müsst ihr euch nicht mehr kümmern, wenn ihr eine VPN-Verbindung über einen Anbieter wie Surfshark abwickeln lässt.

VPN: Vorteile im Alltag

Die oben beschriebenen Abläufe haben ganz konkrete Vorteile für euch:

Sicher surfen: Surfdaten werden vor unseriösen Webseiten, WLANs oder Hackern geschützt

Surfdaten werden vor unseriösen Webseiten, WLANs oder Hackern geschützt Internetprovider oder Regierungen können eure Online Aktivitäten nicht mehr nachvollziehen

können eure Online Aktivitäten nicht mehr nachvollziehen Standort verbergen: Eure IP-Adresse wird unsichtbar für Dritte

Eure IP-Adresse wird unsichtbar für Dritte Schutz vor Tracking: Viele Surfdaten können nicht weiterverkauft werden

Viele Surfdaten können nicht weiterverkauft werden Schluss mit Geoblocking: Webseiten und Dienste im Ausland nutzen und sonstige Zensur oder Einschränkungen umgehen

Webseiten und Dienste im Ausland nutzen und sonstige Zensur oder Einschränkungen umgehen Recherchen im Ausland: Binnen Sekunden „faktisch“ ins Ausland gehen

Binnen Sekunden „faktisch“ ins Ausland gehen Sicherer Datentransfer: Beim Versenden sensibler Daten

Und wieso ist Surfshark besser als andere?

Surfshark ist tatsächlich ein spezieller Anbieter. Wieso? Er ist einer der jüngsten auf dem Markt, legt ungewöhnlich niedrigere Preise von ca. 2 Euro pro Monat an den Tag und punktet durch eine unglaubliche Flexibilität wie die unlimitierte Geräteanzahl pro Lizenz. Und trotzdem wird Surfshark ständig weiterentwickelt und muss sich in Sachen Innovationen nicht vor anderen verstecken.

Weitere Vorteile und Funktionen von Surfshark haben wir kurz zusammengefasst:

Unlimitierte Geräteanzahl : 1 Abo für alle Geräte

: 1 Abo für alle Geräte Moderne App: Simple Bedienung auch für Laien für alle Betriebssysteme

Simple Bedienung auch für Laien für alle Betriebssysteme 3200+ Server in 65 Ländern

in 65 Ländern CleanWeb : blockiert Werbungen, Tracker, Malware oder Phishing-Versuche

: blockiert Werbungen, Tracker, Malware oder Phishing-Versuche Surfshark Alert : App warnt euch, wenn eure E-Mails oder Passwörter gehackt werden könnten

: App warnt euch, wenn eure E-Mails oder Passwörter gehackt werden könnten No-Log-Richtlinie : Surfshark behält keine Surfdaten der Nutzer

: Surfshark behält keine Surfdaten der Nutzer Sicherste Protokolle auf dem Markt: Surfshark unterstützt IKEv2, OpenVPN, Shadowsocks und WireGuard®

Surfshark unterstützt IKEv2, OpenVPN, Shadowsocks und WireGuard® Whitelister : Erlaubt bestimmten Websites das VPN zu umgehen

: Erlaubt bestimmten Websites das VPN zu umgehen MultiHop : Ihr könnt euch mit mehreren Ländern gleichzeitig verbinden

: Ihr könnt euch mit mehreren Ländern gleichzeitig verbinden Tarnmodus : Internetprovider erkennt euren Surfverlauf nicht mehr

: Internetprovider erkennt euren Surfverlauf nicht mehr 24/7 Support für Kunden

für Kunden Geld-zurück-Garantie für 30 Tage lang!

Interesse an VPN? Jetzt Surfshark-Angebot nutzen

Wie erwähnt ist das aktuelle Surfshark-Angebot sehr spannend für Neueinsteiger und Nutzer anderer teurer VPNs, die wechseln möchten. Schaut deshalb gerne auf deren Deal-Seite vorbei für die aktuellen Angebote. Im Moment spart ihr bis zu 81% auf das 2-Jahresabo für nur ca. 2 Euro im Monat. Es gibt jedoch auch Abos ohne Laufzeit, wenn ihr die volle Flexibilität wollt.

