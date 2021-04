iMac 24 Zoll und Co. ab 21. Mai: Apple bestätigt Termin unabsichtlich

Apple wird seine neuen Produkte wohl ab dem 21. Mai an Kunden ausliefern. Dieser Termin war bereits zuvor genannt worden, nun hat Apple ihn mehr oder weniger bestätigt: Ab morgen können der neue bunte iMac, das neue Apple TV 4K und das neue iPad Pro 2021 vorbestellt werden, ebenso wie das neue violette iPhone 12.

Apple wird wohl ab dem 21. Mai die neuen Produkte an Kunden ausliefern. Ab diesem Termin wird es den neuen iMac mit 24 Zoll, das neue iPad Pro 2021 mit Thunderbolt und M1-Chip und das neue Apple TV 4K mit A12 Bionic-CPU und HDMI 2.1 wohl auch im stationären Handel geben, zumindest dort, wo Apples RetailREtail Stores und andere Geschäfte wieder geöffnet haben dürfen.

Der Termin des 21. Mai war bereits zuvor ins Gespräch geraten, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. Unter anderem in Handelskreisen und durch Leaker wie Jon Prosser war dieses Datum genannt worden, doch nun hat Apple den Termin mehr oder weniger selbst bestätigt.

Heute veröffentlichte Apple eine Pressemitteilung, in der es daran erinnert, dass die neuen Produkte ab morgen Mittag vorbestellt werden können. In dieser Mitteilung war auch für kurze Zeit der Verweis auf den Start der Auslieferungen ab dem 21. Mai zu lesen. Dieses Datum wurde allerdings nicht im sichtbaren Text der Meldung, sondern in den Metadaten der Website genannt. Dies betraf die australische und die britische Fassung der Presseerklärung.

