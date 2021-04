Neuer iMac, iPad Pro und Apple TV 4K: Wann starten die Auslieferungen?

Wann kommen die neuen Apple-Geräte in den Handel? Der neue iMac, das neue iPad Pro und das neue Apple TV 4K können ab morgen vorbestellt werden, einen offiziellen Verkaufsstart nennt Apple aber immer noch nicht. Nun steht aber ein möglicher Termin im Raum. Er fällt, wie von Apple angekündigt, in die zweite Maihälfte.

Apple hat in der vergangenen Woche verschiedene neue Produkte vorgestellt. So wurde etwa ein neuer iMac 24 Zoll in sechs bunten Farben präsentiert, der Apples M1-Chip besitzt. Ebenfalls von diesem Chip angetrieben wird das neue iPad Pro, das in seiner Version mit 12,9 Zoll großem Display sogar über das neue Mini-LED-Panel verfügt, das Apple als XDR-Display bezeichnet.

Und schließlich gab es noch ein neues Apple TV 4K, das nun auch einen etwas stärkeren Prozessor bekommen hat. All diese neuen Produkte sind ab morgen bei Apple vorbestellbar, doch wann werden sie ausgeliefert?

Nun taucht immer wieder ein bestimmtes Datum auf, an dem die Auslieferung der neuen Produkte starten soll. Ein Apple-Händler in Großbritannien nennt hierzu seit heute den 21. Mai.

Auch der in letzter Zeit allerdings etwas unter Druck geratene leaker Jon Prosser nennt – nach anfänglich anderen Tipps – nun diesen Termin als Startdatum für alle drei neuen Produkte.

Update on this:

iPad Pro launch is May 21st.

The “22nd” date I mentioned is linked to the 5G model for a certain carrier and should be disregarded for the most part.

Apple will also launch the new Apple TV on May 21st. https://t.co/A31ZulKGWa

— Jon Prosser (@jon_prosser) April 29, 2021