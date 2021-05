iOS 15 und Co.: Apple stellt Programm zur WWDC 2021 vor

Apple hat das Programm für die diesjährige WWDC angekündigt. Die Veranstaltung wird am 07. Juni mit der digitalen Keynote eröffnet. Auch in diesem Jahr findet die WWDC vollständig online statt, da die anhaltende weltweite Gesundheitskrise aufgrund der Corona-Pandemie noch immer keine größeren physischen Veranstaltungen zulässt.

Apple hat gestern Abend das offizielle Programm für die diesjährige WWDC angekündigt. Der Termin für die WWDC 2021 stand bereits zuvor fest: Die weltweite Entwicklerkonferenz von Apple wird am 07. Juni eröffnet. Um 19:00 Uhr deutscher Zeit wird Apple die WWDC 2021 mit der digitalen Keynote eröffnen.

Im Rahmen der Veranstaltung wird Apple unter anderem iOS 15, macOS 12, watchOS 8 und tvOS 15 vorstellen. Im Anschluss erhalten die registrierten Entwickler ihre erste Betas der neuen Systemversionen.

Viele Workshops für Entwickler

Die WWDC 2021-Keynote können Kunden und Interessierte auf Apples Website, auf YouTube, am Apple TV, am Smart TV verschiedener Hersteller mit der Apple TV-App, sowie in der Apple Developer-App schauen. Die späteren Veranstaltungen sind dann nur noch auf der Apple Developer-App zu sehen. So starten etwa später zu deutscher Nachtzeit Vorträge zur Lage der Apple-Plattformökonomie und Einblicke in die Arbeit mit neuen Schnittstellen. Auch werden in der Nacht zum 08. Juni noch die Apple Design Awards vergeben.

In den folgenden Tagen finden dann ganztägig Workshops und Panels für Entwickler statt, die den Umgang mit den neuen APIs und Mechanismen von iOS 15. und Co. erklären. Außerdem werden Entwickler im Rahmen sogenannter digitaler Lounges die Möglichkeit haben, per Textchat Fragen an die Apple-Mitarbeiter zu richten.

Ähnliche Beiträge