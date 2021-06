MacBook Pro mit Mini-LED-Display: Marktstart doch nicht zur WWDC?

Apple wird das MacBook Pro 2021 womöglich mit einem Mini-LED-Display ausstatten, diese Bildschirmtechnik hatte man zuvor bereits im neuen iPad Pro eingeführt. Aktuell soll die Auslieferung von Mini-LEDs für das neue MacBook Pro für das dritte Quartal vorbereitet werden, damit würden sich zuletzt prognostizierte Zeitpläne für die Markteinführung wieder zerschlagen.

Apple wird dem MacBook Pro der nächsten Generation dem Vernehmen nach ein neues Display spendieren. Dabei soll es sich um ein Mini-LED-Panel handeln. Diese Bildschirme benötigen weniger Energie und bieten zugleich bessere Kontraste und eine höhere Helligkeit. Allerdings ist die Produktion aufwendiger, was dazu führt, dass eine Fabrik in der selben Zeit weniger Bildschirme ausstoße kann. Diesen Umstand merken Kunden aktuell bereits bei den längeren Lieferzeiten des iPad Pro 12,9 Zoll. Dieses Modell aus Apples Tablet-Linie hat seit kurzem als einziges iPad ein Mini-LED-Display, das Apple allerdings Liquid Retina XDR nennt.

Das MacBook Pro 2021 soll Ende des Jahres mit Mini-LED-Display kommen

Nun hat Apple angeblich die Produktion des MacBook Pro mit Mini-LED-Display in die Wege geleitet. Wie zuletzt die in Taiwan erscheinende Fachzeitschrift Digitimes unter Berufung auf industrienahe Quellen für Abonnenten berichtet, bereite sich der Fertiger Global Lighting Technologies darauf vor, ab dem dritten Quartal 2021 Mini-LEDs an Apple zu liefern. Damit kämen diese allerdings zu spät, um in ein MacBook Pro eingebaut zu werden, das bereits zur WWDC 2021 in der kommenden Woche vorgestellt wird. Zuletzt hatte Jon Prosser, ein bekannterer Leaker, der sich allerdings auch schon Fehlschläge bei seinen Leaks geleistet hatte, die Präsentation eines neuen MacBook Pro kommenden Montag in Aussicht gestellt, Apfellike.com berichtete.

Neben einem neuen Design und neuem Display, soll das MacBook Pro 2021 auch wieder mehr Anschlüsse und einen verbesserten M-Serie-Chip erhalten.

