Leaker: Neues MacBook Pro angeblich schon auf der WWDC 2021

Wann bringt Apple das neue MacBook Pro? Diese Frage stellen sich Mac-Nutzer seit der jüngsten aufregenden Enthüllungen um das MacBook Pro der nächsten Generation von letzter Woche. Womöglich dauert es bis dahin gar nicht mehr lange: Schon auf der kommenden WWDC 2021 könnte es so weit sein.

Das neue MacBook Pro könnte schon vergleichsweise bald auf den Markt kommen: Bereits in wenigen Tagen wird Apple den Nachfolger des aktuellen Modells mit M1-Chip offiziell vorstellen, das behauptet zumindest der bekannte Leaker Jon Prosser.

i can confirm macbook pro is coming https://t.co/p2Hzh5TVSm — Jon Prosser (@jon_prosser) May 24, 2021

Auf dem Kurznachrichtendienst Twitter erklärte er zuletzt, er könne bestätigen, dass Apple ein neues MacBook Pro auf der WWDC 2021 präsentieren werde. Prosser bezieht sich in solchen Fällen stets auf seine angeblich bestens informierten Quellen bei Apple. Tatsächlich sind ihm in der Vergangenheit schon verschiedentlich zutreffende Prognosen zu neuen Produkten von Apple gelungen, zuletzt lag er allerdings auch öfters daneben.

Neues MacBook Pro mit neuem Apple Silicon-Chip

Das neue MacBook Pro soll abermals mit einem M-Serie-Chip erscheinen. Apple werde hierbei dem Vernehmen nach auf eine Weiterentwicklung des M1 setzen, die im Vergleich zu diesem schlicht über deutlich mehr Kerne verfügen soll, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. Weitere Details zu den möglichen Spezifikationen des kommenden MacBook Pro hatte in der letzten Woche die Agentur Bloomberg veröffentlicht, Apfellike.com berichtete. Die WWDC 2021 findet auch in diesem Jahr rein digital statt, die Keynote startet am 07. Juni um 19:00 Uhr, auch das übrige Programm steht inzwischen, Apfellike.com berichtete. Auf der Keynote werden iOS 15, macOS 12 und co. den Entwicklern präsentiert.

Ähnliche Beiträge