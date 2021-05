YouTube am neuen Apple TV 4K ab sofort in 4K mit 60 fps

Die YouTube-App unterstützt auf dem Apple TV 4K ab sofort die doppelte Bildrate, allerdings gilt dies nur für das neue Apple Tv 4K. Für das alte Modell gilt nach wie vor die Beschränkung auf 30 Bilder in der Sekunde. Die Verdoppelung der Bildrate wird durch den leistungsfähigeren Prozessor in der aktualisierten Version der Box ermöglicht.

YouTube hatte zuletzt eine schöne Überraschung für die Nutzer der App auf dem Apple TV 4K. Auf dieser Version der TV-Box von Apple wird in YouTube-Videos nun auch 4K mit 60 Bildern pro Sekunde unterstützt.

I am apparently the only person on the internet who cares about this, but yes: The new Apple TV does 3840×2160@60 in HDR in the YouTube app. pic.twitter.com/ovuvibWMsf

— Daniel Vydra (@stillhereiguess) May 21, 2021