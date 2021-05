„Silo“: Apple kauft neue Endzeit-Serie für Apple TV+

Apple TV+ erhält neues, düsteres Serienfutter für alle Fans von Endzeitgeschichten: Apple hat die Rechte an der Buchreihe „Silo“ („Wool“) von Autor Hugh Howey erworben. Zunächst werden zehn Episoden der Serie auf dem Streamingdienst von Apple erscheinen.

Wer düstere Geschichten vom ende der Welt, wie wir sie kennen und der Zeit danach mag, wird diese neue Serie auf Apple TV+ vermutlich lieben: Apple hat unlängst bekanntgegeben, dass man die Rechte an „Silo“ gekauft hat, einer Buchreihe des Schriftstellers Hugh Howey (Unser Leben dort), die vor einigen Jahren sehr populär war.

In der Hauptrolle sehen die Zuschauer Rebecca Ferguson („Mission Impossible“, „The Girl on the Train“ und „Men in Black“) zu sehen sein. Sie spielt ‘Juliette“, die weibliche Heldin der „Silo“-Trilogie.

Darum geht’s in „Silo“

In „Silo“ leben alle Menschen in einem unterirdischen Komplex, dem Silo, in dem sie in begrenztem Maß Bodenschätze abbauen und so gut es geht eine Kreislaufwirtschaft aufrecht erhalten. In ihrem Leben sind sie restriktiven Regeln und Vorschriften unterworfen, die Oberfläche der Erde ist zerstört und tödlich für alle Menschen. Im Verlauf der Romane wird klar, dass die Erde nicht aufgrund einer Naturkatastrophe unbewohnbar wurde.

Im zweiten Band „Level“ wird die Vorgeschichte der Apokalypse geschildert, der dritte und letzte Band „Exit“ bildet das Finale. Der Autor wird auch an der Verfilmung seines Stoffs mitarbeiten. Apple hat zunächst zehn Folgen bestellt, die von AMC Studios produziert werden sollen. Einen Termin für den Marktstart gibt es noch nicht.

