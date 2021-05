Kommt iOS 15 mit neuer Lebensmittel-Ampel in der Health-App?

Apple soll mit iOS 15 eine Art neuartige Lebensmittel-Ampel bringen: Dieses neue Feature werde sich in der Health-App wiederfinden, behauptet zuletzt ein weithin unbekannter Leaker. Andere seiner Prognosen decken sich jedoch mit früheren Ausblicken auf iOS 15.

Apple wird mit seinem nächsten großen Update für iOS unter anderem eine Funktion bringen, die am ehesten eine Art Lebensmittel-Ampel sein könnte, das behauptete zuletzt ein Leaker, der allerdings über keinerlei Historie im Aufstellen von Behauptungen hinsichtlich neuer Produkte von Apple verfügt.

When I said I’d seen some iOS 15, I’m not going to disappoint:

◼️- Dark Mode UI tweaks

💬- Messages app tweaks

🍴- Food tracking and other new features in Health

🔧- Confirmation of UI changes from previous screenshot rumor

🔴- New notification settings and look on lockscreen

— Connor Jewiss (@connorjewiss) May 25, 2021