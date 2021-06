AirPods Pro: Betas der Softwareupdates bald für Entwickler

In Zukunft können die Entwickler auch die neuen Softwareupdates für die AirPods Pro testen. Ein entsprechende Änderung hat Apple nun angekündigt. Wie genau die Verteilung der Softwareupdates umgesetzt wird, ist noch nicht klar. Die Neuerung könnte allerdings dazu beitragen, ärgerliche Probleme mit den AirPods im täglichen Gebrauch zu verhindern.

Apple wird in Zukunft auch Beta-Versionen der Firmwareupdates für die AirPods Pro an die Entwickler verteilen, wie zuletzt bekannt geworden ist. Das soll den Entwicklern dabei helfen, die Performance der AirPods Pro vor allem im Hinblick auf neue Funktionen hin zu überprüfen und Feedback an Apple zu geben.

Die AirPods Pro unterstützen so etwa ab Herbst eine Funktion zur Reduzierung der Umgebungsgeräusche und können dazu genutzt werden, die Unterhaltung mit einem Gesprächspartner in den Vordergrund zu holen, diese Funktion zielt in der Hauptsache auf Hörbehinderte.

Noch nichts über die Verteilung der neuen Software-Betas für die AirPods Pro bekannt

Aktuell sind die AirPods Pro-Updates ebenso wie Updates für alle anderen Modelle der AirPods und auch der AirTags eine sehr undurchsichtige Sache. Updates werden von Apple verteilt und dann innerhalb weniger Tage automatisch installiert. Es ist für den Nutzer nicht möglich, die Installation von Updates auf seinen Kopfhörern zu beschleunigen oder zu verhindern, was umso ärgerlicher ist, als in der Vergangenheit schon häufiger Updates für die AirPods Pro ein bestehendes Problem eher noch verschlimmert hatten.

Es wäre möglich, dass Apple die Software-Updates für die Entwickler ähnlich wie die übrigen Betas an die Installation entsprechender Profile knüpft. Wie genau hier vorgegangen werden wird, muss einstweilen noch abgewartet werden.

