Bekommt die Apple Watch Series 7 einen größeren Akku?

Apple wird die Apple Watch Series 7 womöglich mit einer größeren Batterie ausstatten können: Dies soll durch eine deutlich verkleinerte Version des Prozessors möglich werden, der die neue Apple Watch antreiben wird. Ob Apple den auf diese Weise gesparten Platz tatsächlich für mehr Akku nutzen wird, bleibt jedoch abzuwarten.

Apple könnte die neue Apple Watch Series 7 möglicherweise mit einer etwas größeren Batterie ausliefern. Der S7-Chip, der die neue Apple Watch antreiben wird, steckt womöglich in einem deutlich kleineren Gehäuse. Möglich macht dies eine neue Technik zur Fertigung des SIP, des Moduls, in das der Chip eingepasst wird. dieses Verfahren basiert auf einem doppelseitigen Ansatz und fällt erheblich kompakter als konventionelle SIP-Designs aus, das berichtte zuletzt die in Taiwan erscheinende Fachzeitschrift Digitimes für Abonnenten. Entwickelt wurde diese Fertigungsmethode vom taiwanischen Hersteller ASE Technology, der deren Existenz und Marktreife inzwischen auch bestätigt hat.

ASE Technology ist schon länger in Apples Lieferkette aktiv.

Läuft die Apple Watch Series 7 länger?

Weniger Platz für den Prozessor könnte Apple nutzen, um den Akku zu vergrößern. Eine solche Nutzung des zusätzlich verfügbaren Volumens wäre vor allem daher plausibel, da Apple für das kommende Modell der Apple Watch offenbar keine signifikanten Feature-Upgrades etwa in Form neuer Hardware plant. So wurde zuvor vermutet, Apple werde in diesem Jahr keine neuen Health-Sensoren in die Apple Watch einbauen. Lediglich das Design könnte eine leichte Überarbeitung erfahren, wie wir in einer weiteren Meldung berichtet hatten. Ob das allerdings auch bedeutet, dass der Akku wächst, bleibt freilich abzuwarten.

