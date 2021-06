Bekommt watchOS 8 eine neu gedachte Atmen-App und mehr Wo ist-Features?

watchOS könnte heute Abend einige neue Apps erhalten: So soll etwa die Atmen-App von Apple überarbeitet werden, aktuell können Nutzer mit der Anwendung einige kleine Atemübungen zum Stressabbau absolvieren. Auch sollen weitere Apps ergänzt und erweitert werden.

Apple wird auf der heute Abend stattfindenden Keynote womöglich auch einige neue Apps auf die Apple Watch bringen, das vermuten zuletzt Entwickler nach eingehender Lektüre des App Store-Manifestes von Apple. Daraus ergeben sich Hinweise auf neue App-Pakete, die Apple für watchOS 8 vorbereitet zu haben scheint.

Looks like someone deployed the new profile for App Store too early? Want to guess what “https://t.co/nhhpJFmZbJ.Mind” is on watchOS? pic.twitter.com/BarzoJtovq

— Khaos Tian (@KhaosT) June 5, 2021