Bequem anmelden: Apple TV-Nutzer können bald Face ID zum Login in Apps nutzen

Am Apple TV können Nutzer sich in Zukunft auch per Face ID oder Touch ID über ihr iPhone bei Apps und Konten von Onlinediensten anmelden. Dieses neue Feature ist Bestandteil von tvOS 15, das ebenfalls von Apple am Montag auf der Keynote vorgestellt wurde. tvOS 15 hat zwar wenige Neuerungen zu bieten, ist aber ebenfalls eine neue Hauptversion für das Apple TV.

Sich am Smart TV bei Onlinediensten wie Netflix oder Amazon Prime anzumelden, ist oft ein bisschen umständlich: Die schlimmste Option ist hier, die Logindaten per Fernbedienung eingeben zu müssen. Viele Anbieter lösen dieses Problem inzwischen unter Zuhilfenahme des Smartphones der Nutzer, so müssen diese etwa einen QR-Code vom Fernseher abspannen oder einen Code auf e einer Website in ihrem Browser eingeben.

Apple hat hierfür eine noch intuitivere und naheliegendere Lösung für das neue Update tvOS 15 vorgesehen.

Nutzer können sich am Apple TV per Face ID anmelden

Wie zuletzt im Rahmen der Keynote gezeigt wurde, können sich Nutzer ab tvOS 15 per Face ID oder Touch ID an ihrem Konto eines Dienstes am Apple TV anmelden. Hierzu schickt das Apple TV eine Benachrichtigung an das iPhone, wo der Nutzer sich dann biometrisch authentifiziert, im Anschluss werden die Anmeldedaten aus dem Schlüsselbund ausgefüllt. Allerdings müssen die Entwickler dieses Feature in ihre tvOS-Apps auch einbauen, in einer entsprechenden Dokumentation zeigt Apple, wie man das macht. tvOS 15 ist ab Herbst für das Apple TV der vierten, fünften und sechsten Generation als kostenloses Update verfügbar.

Ähnliche Beiträge