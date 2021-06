Knapp: MacBook Pro mit M1X hätte es fast zur Keynote geschafft

Es war offenbar eine knappe Entscheidung, das MacBook Pro mit neuem Apple Silicon-Chip nicht auf der Keynote am vergangenen Montag zu zeigen. Im YouTube-Mitschnitt der Veranstaltung fanden sich nun Hinweise, die darauf hindeuten, dass das neue MacBook offenbar auf dem Programm gestanden hatte. Es dürfte nun in der zweiten Jahreshälfte erscheinen.

Apple hat auf der Keynote zur WWDC 2021 am vergangenen Montag bekanntlich viel zu seinen neuen Softwareversionen erzählt: iOS 15, macOS 12 Monterey und Co. wurden präsentiert, das neue MacBook Pro zeigte sich jedoch nicht – und das, obwohl im Vorfeld der Veranstaltung tagelang immer kontroverser über das neue Produkt spekuliert hatte.

Am Ende war es wohl eine knappe Entscheidung, den neuen Rechner doch nicht zu zeigen, darauf deuten Funde hin, die aufmerksame Beobachter nun in Apples Mitschnitt der Keynote auf YouTube entdeckt haben.

In den Keywords zur Keynote wird mehrmals ein neues MacBook Pro erwähnt. Die Rede ist von einem M1X-MacBook Pro und ganz allgemein einem M1X.

Everyone stay calm… but I just spotted these tags on Apple's YouTube livestream of the June 7 keynote!!!

APPLE CONFIRMED THE M1X!!!@jon_prosser you were right after all!!!

This isn't fake, you can get the @TubeBuddy extension for YT and it shows them! pic.twitter.com/C54sBydj7u

— Max Balzer (@maxbalzer_) June 9, 2021