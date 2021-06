Stichtag nächsten Dienstag: Podcast-Abos von Apple kommen

Apple wird seine neuen Abos für die Podcasts-App in der kommenden Woche starten. Die Einführung der neuen Funktion, die man bereits auf der Spring-Keynote angekündigt hatte, war vor kurzem verschoben worden. Als Grund hatte Apple mehr oder weniger offen technische Schwierigkeiten bei der Umsetzung eingeräumt.

Apple hat einen offiziellen Starttermin für die Einführung seiner Podcast-Abos genannt. In einer E-Mail, die man heute an alle Podcaster geschickt hat, die ihre Sendungen auf Apples Podcast-Plattform veröffentlichen, wird der Starttermin genannt.

We’re pleased to share that Apple Podcasts Subscriptions and channels will launch worldwide on Tuesday, June 15.

Am kommenden Dienstag geht es also los.

Im weiteren gibt Apple in dieser Nachricht noch einige leidlich hilfreiche Tipps zur Vorbereitung des eigenen Premium-Contents für die Podcaster.

Apple hatte zuletzt Probleme mit den Podcasts

Apple hatte zuletzt verschiedene Probleme mit seiner Podcasts-App: Die Anwendung verursachte bei einigen Nutzern Schwierigkeiten in Zusammenhang mit nicht synchronisierten Episoden und weitere Probleme bei der Wiedergabe.

Apple hatte zuletzt auch die Verschiebung des Starts seiner neuen Abos einräumen müssen , wie wir in einer Frühren Meldung berichtet hatten. Auch musste man mit dem Update auf iOS 14.6 einige Probleme bei der Bedienung der App ausbügeln, Apfellike.com berichtete. Zur Begründung verwies man hier auf die hohe Zahl an eingereichten Inhalten. Mit den neuen Abos können Podcast-Produzenten Premium-Inhalte gegen monatliche Gebühr bereitstellen. Die Preise können Anbieter weitgehend frei festlegen.

