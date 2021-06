Promi-Bonus: Fußballerin zeigt ihre neuen Beats Studio Buds auf Instagram

Apple verteilt seine neuen Beats Studio Buds weiter fleißig an Prominente: Nun ist es die US-Fußballerin Alex Morgan, die mit den neuen Kopfhörern von Apple gesehen wurde. Eine Markteinführung der neuen Beats dürfte nicht mehr lang hin sein.

Apple fährt weiter damit fort, seine neuen Kopfhörer Beats Studio Buds an einige ausgewählte Kunden zu verteilen – vor kurzem schon war ein amerikanischer Basketball-Profi mit den Beats Studio Buds im Ohr gesehen worden – er hatte entsprechende Bilder auf der Fotoplattform Instagram gepostet, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten.

Genau dort wurden nun auch Bilder von Alex Morgan gesichtet, die amerikanische Fußballerin teilte ein Bild mit ihren Fans, das sie mit den neuen Beats Studio Buds zeigt. Ebenfalls hat Apple ihr offenbar das Modell in Weiß spendiert, darüber hinaus sollen noch Beats Studio Buds in Schwarz und Rot auf den Markt kommen.

Launch der neuen Beats Studio Buds dürfte nicht mehr lange hin sein

Das Bild wurde im Vorfeld des Spiels der US-Nationalmannschaft gegen Jamaica am kommenden Montag hochgeladen. Zuvor wurde bereits ein Eintrag mit Bildern und weiteren Details in der Datenbank der nationalen Regulierungsbehörde für Kommunikation Taiwans entdeckt, Apfellike.com berichtete. Die amerikanische Aufsichtsbehörde FCC hat die Beats Studio Buds ebenfalls bereits zugelassen. Sie werden mit einem kompakten Design auf den Markt kommen, das eher an die Galaxy Buds erinnert und sollen über einen fortschrittlichen Apple-Audiochip verfügen, ob es sich hierbei um den H1 oder W1 oder eine andere Lösung handelt, ist noch nicht bekannt. Erste Hinweise hatten sich bereits vor Wochen in früheren Betas von iOS 14.6 gefunden, wie wir in früheren Meldungen berichtet hatten.

