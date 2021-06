Safari mit Live Text und Tab-Gruppen: Monterey-Features schon jetzt nutzen

Apple hat heute Abend die Vorschau auf Safari unter macOS Monterey für interessierte Nutzer veröffentlicht. Eine erste Version der Safari Technology Preview in Version 126 war bereits in der letzten Woche veröffentlicht worden, Apple hatte diesen Download allerdings aufgrund eines nicht konkretisierten Problems später wieder zurückgezogen. In dieser öffentlichen Vorschau zeigt Apple unter anderem die neuen Tab-Gruppen und Live Text, beides Kernfunktionen von macOS Monterey.

Apple lässt interessierte Nutzer bereits jetzt einen Blick auf die Verbesserungen und neuen Funktionen in Safari werfen, die die Anwender mit dem kommenden Update auf macOS 2 Monterey erhalten werden. Das Unternehmen hat heute die Safari Technology Preview 126 für alle interessierten Nutzer veröffentlicht.

Diesen experimentellen Ableger von Safari gibt es bereits seit dem Jahr 2016. Apple testet mit diesem Safari-Zweig öffentlich neue Funktionen kommender Versionen seines Browsers. Für Nutzer von macOS Monterey gibt es hier den passenden Download. Wer noch das aktuelle macOS Big Sur verwendet, klickt hier für die Installationsdatei.

Das ist neu in Safari ab macOS Monterey

Mit der Safari Technology Preview 126 bekommen Nutzer unter anderem die neuen Tab-Gruppen bereits jetzt, die ihnen die Nutzung gruppierter Tabs für bestimmte Anliegen ermöglicht. Ebenfalls neu in der Vorschau ist Live Text, ein Feature, das Text in Fotos im Web erkennt und die Möglichkeit bietet, es für die Nutzung in anderen Anwendungen oder zum Verschicken per Nachricht zu kopieren. Live Text steht allerdings nur an einem Mac mit M1-Prozessor zur Verfügung.

Weiterhin neu sind die verbesserten Erweiterungen für Safari, die ab iOS und iPadOS 15 auch auf iPhone und iPad starten werden. macOS 12 Monterey wird im September für alle nutzer kompatibler Macs erscheinen.

