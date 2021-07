Ab jetzt in Deutsch: Apple Pencil am iPad effektiver nutzen

Apple hat eine Reihe nützlicher Erweiterungen der Handschrifteingabe per Apple Pencil am iPad auch in Deutschland, der Schweiz und Österreich aktiviert. Diese erlauben es nun auch bei Eingaben in Deutsch, Textstellen zu kopieren und an anderer Stelle einzusetzen. Auch das interaktive Erkennen von Daten wurde für die Eingabe per Apple Pencil in Deutsch nun aktiviert.

Apple hat einige nützliche Verwendungsmöglichkeiten für den Apple Pencil auch in deutscher Sprache aktiviert, wie sich bei einem Blick auf die Liste verfügbarer Features auf den Seiten von iPadOS nun zeigt. Dazu zählt etwa die Möglichkeit, Text per Apple Pencil am iPad zu schreiben und diesen dann zu kopieren, um ihn an einer anderen Stelle einzufügen. Dies war zuvor nur in Englisch und vereinfachtem Chinesisch möglich.

Der Text wird dann beim Einfügen in gedruckten Text umgewandelt. Die neue Funktion steht jetzt in Deutsch, Französisch, Portugiesisch, Spanisch und Italien am iPad unter Nutzung des Apple Pencil zur Verfügung.

Auch interaktive Datenerkennung in Deutsch ist jetzt verfügbar

Unterstützt werden jeweils auch verschiedene Dialekte der hinzugefügten Sprachen. In Deutsch umfasst dies so etwa die Dialekte für die Nutzung in der Schweiz und Österreich. Auch mehrere belgische Regionaldialekte werden unterstützt.

Darüber hinaus erkennt iPadOS nun auch interaktiv Adressen oder ähnliche Daten und wandelt sie in anklickbare Objekte um, wenn sie per Apple Pencil am iPad geschrieben werden.

