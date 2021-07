Back to School in Deutschland: AirPods kostenlos beim iPad-Kauf dazu

Apple hat sein Back to School 2021-Programm nun auch nach Deutschland gebracht. Qualifizierte Kunden können nun etwa die AirPods kostenlos dazu bekommen, wenn sie einen neuen Mac oder ein neues iPad kaufen. Das Angebot gilt nur befristet und so lange der Vorrat reicht.

Apple hat zuletzt das Back to School 2021-Programm auch nach Deutschland gebracht. Diese Kampagne war vor einigen Tagen bereits in den USA und Kanada an den Start gegangen. Im Rahmen des Back to School 2021-Programms können qualifizierte Bildungskunden etwa die AirPods kostenlos oben drauf erhalten, wenn sie einen qualifizierten Mac oder ein qualifiziertes iPad innerhalb des Aktionszeitraums erwerben.

Wer ein qualifiziertes Gerät erwirbt, erhält wahlweise die AirPods 2 kostenlos oder die AirPods 2 mit Wireless Charging-Case gegen Aufpreis dazu. Alternativ könnnt ihr gegen einen entsprechend höheren Aufpreis auch die AirPods Pro erwerben, auch ein Rabatt auf die Versicherung Apple Care+ ist möglich.

Diese Kunden sind zur Teilnahme berechtigt

Am Back to School 2021-Programm können alle Kunden teilnehmen, die zum Aktionszeitraum an einer deutschen öffentlichen oder privaten Hochschule als Student eingeschrieben sind.

Weiter können alle Mitarbeiter von Bildungseinrichtungen in Deutschland teilnehmen. Zudem können alle Eltern von Kindern teilnehmen, die derzeit an einer öffentlichen oder privaten Hochschule in Deutschland studieren.

Welche Geräte sind zur Teilnahme Qualifiziert?

Für die Teilnahme am Back to School 2021-Programm sind alle Modelle des iMac, des MacBook Pro, MacBook Air und Mac Mini sowie der Mac Pro qualifiziert.

Weiterhin ist das iPad Air und das iPad Pro zur Teilnahme qualifiziert.

Das Programm läuft für befristete Zeit und nur, so lange der Vorrat reicht. Darüber hinaus gelten die üblichen Rabatte für Bildungskunden, die stets allen Studierenden gewährt werden.

