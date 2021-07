Corona-Warn-App zeigt jetzt lokale Infektionslage und bringt Verbesserungen für Reisende

Die Corona-Warn-App kann jetzt noch ein wenig mehr: Die Anwendung hat mit der Aktualisierung auf Version 2.6.1 einige neue Funktionen erhalten. So können Nutzer der App jetzt auch digitale Zertifikate vor einer Reise in das europäische Ausland auf ihre Gültigkeit hin prüfen. Außerdem wurde die Schnellanzeige des lokalen Infektionsgeschehens für mehrere Regionen hinzugefügt.

Die Macher der Corona-Warn-App haben die Anwendung erneut aktualisiert. Die App erhielt in der neuen Version 2.6.1 nun einige weitere Funktionen. So ist es ab sofort möglich, dass Anwender die Gültigkeit eines EU-weit nutzbaren Zertifikats vor einer Reise in ein EU-Land auf ihre Gültigkeit hin überprüfen.

Mit den letzten Updates hatte die App die Verwaltung von Zertifikaten für den Nachweis des Impfschutzes sowie des Status als getesteter oder genesener Nutzer erhalten.

Neu: Auch lokales Infektionsgeschehen lässt sich jetzt in der App einsehen

Darüber hinaus haben Nutzer der App nun auch die Möglichkeit, das lokale Infektionsgeschehen in der App einzusehen. Für bis zu fünf Kreise oder kreisfreie Städte ist dies möglich.

Nachfolgend die Erläuterungen zum neuen Update der Entwickler im Wortlaut:

Sie können nun:

– Vor einer Reise Zertifikate für ein gewähltes Land auf Gültigkeit prüfen.

– Bis zu fünf lokale 7-Tage-Inzidenzen in der App hinzufügen.

– Ihr Schnelltest-Profil in der App bearbeiten, um zum Beispiel Ihre Adresse zu ändern.

Die Corona-Warn-App bietet darüber hinaus auch die Möglichkeit, sicher und datensparsam die Teilnahme an einer Veranstaltung oder einen Konzertbesuch mittels eines QR-Codes zu dokumentieren, diese Umsetzung ist der Verwendung der Luca-App mit zahlreichen schwerwiegenden Datenschutzproblemen stets vorzuziehen.

Ähnliche Beiträge