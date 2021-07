Kommt eine Impfpflicht für den Apple Park?

Apple erwägt aktuell eine Impfpflicht für Mitarbeiter einzuführen, die wieder in ihre Büros zurückkehren wollen. Eine definitive Entscheidung hierüber sei noch nicht getroffen worden, hieß es zuletzt. Eine Impfpflicht wird aber durchaus als realistische Möglichkeit angesehen.

Derzeit werde bei Apple darüber nachgedacht, ob eine verpflichtende Impfung gegen Covid-19 die richtige Entscheidung ist, erklärte zuletzt Apples CEO Tim Cook gegenüber Josh Lipton von CNBC. Da man sich hierüber aber noch nicht klar geworden sei, habe das Unternehmen auch noch keine Impfdosen für seine Mitarbeiter bestellt.

.@tim_cook spoke w/ me yesterday about this same issue at @Apple:

“…our main focus right now is on when to come back…we pushed it from early September to at least October…we are monitoring things daily to really conclude whether that is the right answer or not” https://t.co/zhBqwocynm

— Josh Lipton (@CNBCJosh) July 28, 2021