Noch ein weiteres WLAN hat es in sich: Bei einer Verbindung mit einem Netzwerk dieses Namens droht dem iPhone ein dauerhafter Verlust der WLAN-Funktion. Nur ein vollständiges Zurücksetzen des Geräts verspricht Abhilfe.

Vor kurzem machte bereits die Entdeckung eines WLAN-Netzwerknamens die Runde, der eine geradezu vernichtende Wirkung auf das iPhone hat: Verbindet sich ein Nutzer mit diesem Netz, ist die vollständige Deaktivierung der WLAN-Funktion die Folge, wie wir in dieser Meldung berichtet hatten.

Der Entdecker eben dieser Schwachstelle ist nun auf eine weitere Kombination an Zeichen gestoßen, die eine ähnlich, wenn auch ungleich schlimmere Wirkung auf die WLAN-Funktion eines iPhones hat. Denn bei der zuvor beschriebenen Anfälligkeit half es zumindest, die Netzwerkeinstellungen zurückzusetzen.

Das ist zwar im Zweifel sehr unbequem, aber zumindest ein gangbarer Wege. In diesem Fall jedoch hilft nicht einmal das.

Wenn ihr euer iPhone mit einem Netzwerk verbindet, das den Namen ‘%secretclub%power’ trägt, geht danach ebenfalls erst einmal gar nichts mehr. Neben WLAN ist dann auch die verwandte Datenaustauschtechnik AirDrop dahin.

In diesem Fall aber ist es nötig, das iPhone komplett auf Werkeinstellungen zurückzusetzen und neu aufzusetzen. Der Grund für die Misere ist der Umstand, dass der Netzwerkprozess diese Art von Namen als Variable liest und hierbei abstürzt. In der Folge schießt iOS den hängengebliebenen Prozess immer wieder ab.

You can permanently disable any iOS device's WiFI by hosting a public WiFi named %secretclub%power

Resetting network settings is not guaranteed to restore functionality.#infosec #0day

— Carl Schou (@vm_call) July 4, 2021