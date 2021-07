iPad Mini doch nicht mit Mini-LEDs? Analyst winkt ab

Das iPad Mini soll doch kein Mini-LED-Display erhalten: Anders als zuvor vermutet, werde Apple auf die neue Displaytechnik im kommenden Modell des kleinen Tablets verzichten, heißt es nun aus Kreisen der Displayindustrie.

Apple wird sein kommendes iPad Mini nicht mit einem Mini-LED-Display ausstatten, das behauptet aktuell der Analyst Ross Young: Der Branchenexperte von DSCC erklärte auf dem Kurznachrichtendienst Twitter, die zuvor geäußerte Einschätzung über ein Mini-LED-Display im iPad Mini von 2021 sei schlicht weg falsch.

Diese war von der in Taiwan erscheinenden Fachzeitschrift Digitimes aufgestellt worden, sie stützte sich auf vermeintliche Erkenntnisse, wonach einer der Zulieferer der Mini-LEDs für das iPad Mini 6 bereits im September Komponenten an Apple liefern wolle, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten.

Mini-LEDs für das iPad Mini sind aktuell prinzipiell wenig wahrscheinlich

Ross Young teilte nun mit, er habe von dem betreffenden Unternehmen bestätigt bekommen, dass man keine Mini-LED-Komponenten für das iPad Mini an Apple liefern werde, zumindest aber nicht in diesem Herbst.

No miniLED iPad Mini this year. Digitimes story was not correct. — Ross Young (@DSCCRoss) July 23, 2021

Mini-LEDs kommen aktuell nur im iPad Pro 12,9 Zoll zum Einsatz, ein Grund dafür ist die derzeit noch sehr aufwendige Herstellung, die noch nicht in deutlich größeren Stückzahlen möglich ist. Vor diesem Hintergrund ist diese Aussage Youngs durchaus plausibel.

In einer weiteren Meldung hatten wir berichtet, dass das iPad Mini 6 mit USB-C-Anschluss und dem neuen A15 Bionic-Chip ausgestattet sein soll.

