iPad Mini: Schon dieses Jahr mit Mini-LED-Display?

Das iPad Mini wird vielleicht schon ab diesem Jahr ein Mini-LED-Display besitzen: Ein Zulieferer Apples soll die entsprechenden Panels für das kommende Modell liefern, heißt es. Aktuell kommt die Mini-LED-Technik bereits im iPad Pro zum Einsatz, wenn auch nur im großen Modell. Sie bietet einige Vorteile im Vergleich mit klassischen LCDs.

Apple wird vielleicht schon in diesem Jahr sein iPad Mini mit einem Mini-LED-Display ausstatten: Aktuell berichtet die in Taiwan erscheinende Fachzeitschrift Digitimes für Abonnenten, Apple erwarte in Bälde erste Lieferungen von einem seiner Zulieferer in Asien für Produkte, die auf Mini-LEDs setzen werden. Dieser Zulieferer werde Komponenten für die Hintergrundbeleuchtung von Displays für das MacBook Pro und das iPad Mini an Apple liefern, heißt es weiter.

Im dritten Quartal 2021 werde der Fertiger diese Lieferungen aufnehmen und das Volumen der ausgestoßenen Einheiten im vierten Quartal noch deutlich steigern.

Kommt das iPad Mini schon in diesem Jahr mit Mini-LEDs?

Aktuell setzt Apple nur im iPad Pro auf das Mini-LED-Display und hier wurde diese neue Technik auch nur im aktuellen Modell von 2021 und auch hier nur im Modell mit 12,9 Zoll-Display eingesetzt. Der Grund ist, dass die Fertigung aktuell noch deutlich aufwendiger ist, als die Produktion konventioneller LCDs. Vor diesem Hintergrund ist auch fraglich, ob Apple schon in diesem Jahr das iPad Mini mit der neuen Technik wird ausstatten wollen oder können, zumal das MacBook Pro in seinen erwarteten Versionen mit 14- und 16 Zoll-Panel die Mini-LEDs ebenfalls erhalten soll.

In einer weiteren Meldung haben wir über die erwarteten Ausstattungsmerkmale des neuen iPad Mini berichtet.

