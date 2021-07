AirPods 3: Apple plant Auslieferung im September

Die AirPods 3 werden angeblich im September auf den Markt gebracht: Die Massenproduktion der neuen Kopfhörer soll im kommenden Monat in Gang gebracht werden. Im Moment werden bereits kleinere Stückzahlen wichtiger Komponenten für die AirPods 3 an verschiedene Fertiger geliefert.

Apple wird seine neuen AirPods 3 wohl im Herbst auf den Markt bringen: Angepeilt sein soll ein Marktstart im September, das berichtet aktuell die in Taiwan erscheinende Fachzeitschrift Digitimes. Unter Berufung auf Quellen in der asiatischen Zulieferindustrie schreibt das Blatt, Apple plane, die Massenproduktion der AirPods 3 im August anlaufen zu lassen. Das ist auch dringend nötig, sollen die neuen Kopfhörer noch rechtzeitig zum wichtigen und stets umsatzstarken Weihnachtsgeschäft Ende des Jahres in den Handel kommen.

AirPods 3 sollen so ähnlich aussehen, wie AirPods Pro, aber weniger können

Apple wurde ursprünglich nachgesagt, die neuen AirPods 3 bereits im Frühling in den Handel bringen zu wollen, allerdings kam es zu Verzögerungen in der Fertigung, die wahrscheinlich zu einem nicht geringen Teil auf die nach wie vor anhaltende weltweite Chipkrise zurückzuführen sind.

Derzeit werden bereits einige wichtige Komponenten an verschiedene Fertiger geliefert, heißt es in Industriekreisen. Die AirPods 3 werden dem Vernehmen nach so ähnlich aussehen, wie die AirPods Pro, jedoch im Funktionsumfang abgespeckt sein. Aktive Geräuschunterdrückung werden die Käufer ebenso wenig finden, wie einen Transparenzmodus.

Für Apple ist dieses Update aber wichtig, denn es wäre die erste größere Aktualisierung der originalen AirPods seit deren Markteinführung, dass es hier zuletzt nicht wirklich voran ging, macht sich aktuell auch bereits in den Verkaufszahlen bemerkbar.

