AirPods Pro, AirPods Max, AirPods 3: Apple verteilt mehr Updates

Apple hat zuletzt nicht nur seine Beats-Kopfhörer mit einem Update versorgt, sondern auch verschiedene Modelle der AirPods-Familie mit einer neuen Software auszustatten begonnen. Die neue Firmware mit der Version 5E135 rollt seit kurzem aus, sie wird für die AirPods 3, AirPods Pro, AirPods Pro 2 und AirPods Max verteilt.

Sie folgt auf die Firmware 5E133, die Apple im April ausgegeben hatte.

Wenige Informationen über Inhalte der Updates

Es gibt in der Regel keine zeitnahe Information darüber, welche Neuerungen oder Änderungen Apple in ein Update für die AirPods einfließen lässt, manchmal tauchen entsprechende Notizen in einem Supportdokument auf, dass zu diesem Thema existiert.

Die AirTags laden und installieren sich ihre Updates selbstständig, so lange sie in ihrem Case und in der Nähe des gekoppelten iPhones sind, eine Methode, das Update manuell anzustoßen, gibt es nicht.

Nutzer können den Stand ihrer AirPods-software in den Einstellungen im Bereich Allgemein > Info in den Informationen zu den entsprechenden AirPods nachsehen, hierzu müssen diese gerade verbunden sein.

Bemerkt ihr Neurungen mit der neuen Software? Lasst uns eure Eindrücke gern in den Kommentaren unter dem Artikel wissen.