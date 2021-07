Mit Live Text und neuem Design: Safari Technology Preview 128 kann getestet werden

Apple hat seine Safari Technology Preview für den Mac aktualisiert. Version 128 des experimentellen Browsers ist inzwischen für alle interessierten Nutzer verfügbar. Mit der Safari Technology Preview könnt ihr etwa jetzt schon ausprobieren und euch anschauen, wie Safari 15 aussieht und funktioniert. Die neue Safari-Version bringt etwa neue Features wie Live Text für einige Macs und ein umstrittenes neues Design.

Apple hat eine neue Version seiner Safari Technology Preview für alle interessierten Nutzer zur Verfügung gestellt. Dies ist bereits die Safari Technology Preview Version 128 und sie zielt in der Hauptsache auf allgemeine Verbesserungen und Fehlerbehebungen in den Bereichen Web Inspector, CSS, JavaScript, Live Text, Media, Performance API und Web API.

Allerdings ist die aktuelle Safari Technology Preview vor allem auch eine Möglichkeit für alle Nutzer, jetzt schon einen Blick auf Aussehen und Funktionen von Safari 15 zu werfen. Diese neue Hauptversion des Browsers wird im Herbst in macOS Monterey eingeführt werden und im weiteren auch für macOS Big Sur erhältlich sein.

Safari erhält einige neue Funktionen

Neu in Safari ist etwa das Feature Live Text, mit dem sich Text in Bildern auf Webseiten erkennen lässt, wenn auch nur auf M1-Macs. Neu in Safari 15 sind auch die Tab-Gruppen, die es auch auf das iPhone schaffen werden.

In diesem Zusammenhang regte sich vitaler Protest gegen eine veränderte Darstellung, die auf Kosten der Adresszeile ging, so groß war der Widerstand der Entwicklergemeinde, dass Apple in der dritten Beta von macOS Monterey wieder eine Möglichkeit schuf, zur früheren Darstellung zurückzukehren.

Die Safari Technology Preview könnt ihr hier bei Apple laden. Sie wird parallel zur stabilen Version von Safari installiert und kann unabhängig genutzt werden. Der Download und die Nutzung sind kostenlos und ohne Anmeldung möglich.

Ähnliche Beiträge