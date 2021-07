iPad Pro: Mini-LED-Display bald für beide Modelle?

Das iPad Pro ist bis jetzt das einzige iPad, das über ein Mini-LED-Display verfügt. Diese neue Displaytechnik steht allerdings aktuell nur in der größeren Version des iPad Pro zur Verfügung. Das soll sich im nächsten iPad Pro allerdings ändern. Apple arbeite hierzu gerade an einer Strategie zur Senkung der Kosten in der Fertigung.

Apple hat das iPad Pro 2021 erstmals mit einem Mini-LED-Display ausgestattet. Diese Technik erlaubt eine leuchtstärkere Darstellung von Inhalten und liefert bessere Kontraste. Allerdings ist die Fertigung auch komplexer und daher aufwendiger. Apple hat diesem Umstand im aktuellen iPad Pro 2021 auch dahingehend Rechnung getragen, dass man nur die große Version des Tablets mit 12,9 Zoll-Display mit Mini-LEDs ausliefert. Im kommenden iPad Pro soll sich dies aber ändern, prognostiziert aktuell der bekannte Analyst Ming-Chi Kuo. In einer neuen Notiz für Investoren führte er aus, Apple arbeite derzeit an einer Strategie, die Kosten im Einkauf von Mini-LEDs für das iPad zu drücken.

Beide Modelle des iPad Pro sollen über Mini-LEDs verfügen

Apple habe die Absicht, beide Modelle des iPad Pro mit einem Mini-LED-Panel auszuliefern, also wird auch das 11-Zoll-Modell die neue Technik bekommen. Diese neuen Versionen des iPad Pro werden im kommenden Jahr auf den Markt gebracht, so der Analyst.

Um die Kosten in der Produktion von Mini-LEDs zu drücken, strebe Apple an, die Bestellungen auf mehr Zulieferer zu verteilen. Dadurch soll ein größerer Preisdruck in der Lieferkette erzeugt werden, ähnlich geht Apple auch bereits im Ankauf von OLED-Panels für das iPhone vor. Ob die Strategie aufgeht, wird sich zeigen. In einer weiteren Meldung haben wir über die Einführung von OLED-Displays im iPad Air berichtet.

