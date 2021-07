iPhone 13: LiDAr wohl wieder nur in den Pro-Modellen

Das iPhone 13 wird erneut mit dem LiDAR-Scanner ausgestattet werden, der auch bereits im aktuellen iPhone 12 verbaut wurde. Wiederum wird aber wohl ausschließlich das iPhone 13 Pro und das größere iPhone 13 Pro Max diese Funktionalität erhalten. Zuvor war auch schon einmal vermutet worden, alle Modelle des iPhone 13 werden mit LiDAR ausgestattet, bei Licht betrachtet ist diese Möglichkeit allerdings wenig wahrscheinlich.

Apple wird sein iPhone 13 erneut mit der LiDAR-Scanner-Technik ausstatten, das dürfte sicher sein. Offen ist indes noch die Frage, welche Modelle des iPhone 13 dieses Feature erhalten.

Nun hat sich zu diesem Thema einer der bekannteren Leaker geäußert. Auf dem Kurznachrichtendienst Twitter erklärte er, Apple werde nur im iPhone 13 und iPhone 13 Pro den LiDAR-Scanner verbauen.

LiDAR will only be coming to the pro iPhone models. Earlier this year it seemed Apple wanted to release all iPhone 13/12S models with LiDAR but due to one reason or another, it won’t be happening this year.

— Dylan (@dylandkt) July 11, 2021