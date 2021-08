Apple Pay ab sofort auch bei 1822direkt verfügbar

Apple Pay hat in Deutschland eine weitere Bank auf der Liste der unterstützten Partner zu verzeichnen: Ab sofort können auch Kunden der 1822direkt Zahlungen per iPhone und Apple Watch via Apple Pay autorisieren. Die Direktbank gehört zwar zur Frankfurter Sparkasse, kam aber bei der Implementierung mobiler Bezahlmöglichkeiten bis jetzt nicht in die Gänge.

Die 1822direkt ist eine 100’%ige Tochter der Frankfurter Sparkasse und als Direktbank in ganz Deutschland tätig. Wieso allerdings die Implementierung der Unterstützung von Apple Pay derart lange gedauert hat, ist ein Rätsel. Immerhin: Nun können Kunden der Bank sowohl ihre Kreditkarte, wie auch die Girocard für Zahlungen verwenden. Google Pay wird ebenfalls für Zahlungen unterstützt.

Mobiles Bezahlen durch Corona deutlich populärer geworden

Apple Pay ist im letzten Jahr für viele Kunden eine deutlich attraktivere Zahlungsweise geworden, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. In den USA ist Apples Zahlungsdienst quasi marktbeherrschend. In Deutschland greifen Kunden inzwischen auch immer häufiger zum Smartphone, doch hier ist vor allem die kontaktlose Kreditkarte oder Girocard häufig das Zahlungsmittel der Wahl an der Kasse.

In Zeiten von Corona hatten viele Banken und Händler mit einer kontaktlosen und somit ansteckungsfreien Zahlungsweise geworben, das verfing bei vielen Kunden.

