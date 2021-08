Das Einsteiger-iPad soll noch schneller und dünner werden

Das iPad für preisbewusste Käufer soll schneller werden: Die neue Version des Einsteiger-iPad werde mit einem aktualisierten Prozessor ausgestattet werden, wollen Branchenkenner erfahren haben. Auch werde dieses neue Modell ein wenig dünner ausfallen.

Apple wird noch in diesem Jahr vermutlich auch eine neue Version seines Einsteiger-iPad auf den Markt bringen. Dieses Modell werde ebenfalls en kleines technisches Update erhalten, prognostizierte zuletzt der Redakteur Mark Gurman von der Agentur Bloomberg. Er verfügt über in der Regel hervorragende Kontakte zu Apple und kann regelmäßig mit zuverlässigen Prognosen rund um Apples neue Produkte und Pläne aufwarten.

