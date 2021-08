Besser geschützt? AirPods sollen Position über Wo ist-Netzwerk auch nach Diebstahl noch übermitteln

Apple möchte in Zukunft wohl auch die AirPods gegen Diebstahl sichern: Zumindest die höhenwertigen Modelle sollen ihre Position ab demnächst auch über das neue Wo ist-Netzwerk an ihren Besitzer übermitteln und zwar auch dann noch, wenn sie bereits von einem anderen Nutzer widerrechtlich in Besitz genommen wurden.

Apple möchte seinen Diebstahlschutz der eigenen Produkte auch auf die AirPods ausweiten. Diese sind zwar bereits jetzt in der Wo ist-App zu sehen, die dort angezeigte Position basiert aber auf der letzten Standortinformation, die die AirPods bei einer aktiven Verbindung zum gekoppelten iPhone übermittelt haben. Diese Ortsbestimmung ist im Verlustfall oder bei einem Diebstahl wenig hilfreich.

Das soll sich aber ändern: Die AirPods sollen in Zukunft ihre Position auch unabhängig von einer Verbindung zum gekoppelten iPhone an das Wo ist-Netzwerk übermitteln, wie sich anhand von Funden zeigt, die in der jüngsten Beta von iOS 15 und iPadOS 15 gemacht wurden.

Neue erweiterte Schutzfunktionen beschränken sich auf hochpreisigere AirPods

diese Positionsangabe wird auch dann noch übermittelt, wenn die AirPods bereits von einem anderen Nutzer in Besitz genommen und verwendet werden. Um sie vom eigenen Account zu entkoppeln, muss offenbar ein recht komplexes Trennungsverfahren durchgeführt werden, das noch nicht vollständig ausgestaltet ist. Zudem steht die neue Funktion nicht für alle AirPods zur Verfügung.

Dieses Feature wird wohl nur für die AirPods Pro und die noch teureren AirPods Max verfügbar sein. Startschuss für die neuen Features dürfte die Veröffentlichung von iOS 15 für alle Nutzer im Herbst sein.

