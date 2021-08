Tim Cook kündigt Spende von Apple für Opfer von Hurricane Ida an

Apple spendet für die Opfer des Hurrican Ida, der am Wochenende die Südküste der USA getroffen hatte. Dabei kam es zu sehr schweren Verwüstungen im Bundesstaat Louisiana. Wie hoch die Spende ausfallen wird, gab das Unternehme nicht an, Tim Cook sagte lediglich den Betroffenen die Unterstützung des Konzerns zu.

Apple wird die Opfer des Hurricanes Ida wirtschaftlich unterstützen, das erklärte Applechef Tim Cook zuletzt. Auf dem Kurznachrichtendienst Twitter schrieb Cook, seine Gedanken seien bei den Opfern des Sturms, Apple werde bei der Bewältigung der Zerstörungen behilflich sein.

Our thoughts are with everyone in Hurricane Ida’s path, especially those sheltering in Louisiana, and we’re grateful for the first responders who are helping keep communities safe. Apple will be donating to relief and recovery efforts on the ground. — Tim Cook (@tim_cook) August 30, 2021

Ida hatte am Wochenende die Südküste der Vereinigten Staaten getroffen. Der Hurricane war mit mehr als 250 km/h auf die Küste Louisianas getroffen, wo er schwere Verwüstungen anrichtete. Die Küstenmetropole New Orleans erlebte zeitweise einen beinah e stadtweiten Stromausfall. Die Stadt war bereits durch Katrina in weiten Teilen zerstört worden. Ida war der zweitstärkste Hurricane nach Katrina in der jüngeren Geschichte der USA.

Apple spendet regelmäßig für Opfer von Naturkatastrophen

Es ist inzwischen eine Art üblicher Ablauf geworden, dass Apple die Opfer von Naturkatastrophen wirtschaftlich unterstützt und das in aller Welt. Zuletzt kündigte Apple auch Spenden für die Opfer der Flutkatastrophe in Süd- und Westdeutschland der letzten Wochen an. Apple überweist die Spendengelder zumeist an Hilfsorganisationen.

Wie hoch die Spenden ausfallen und an wen konkret sie gehen, gibt Apple in der Regel nicht bekannt, so auch jetzt.

