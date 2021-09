Am iPhone 13: Entsperren mit Apple Watch bei Maskenpflicht ist kaputt

Auf dem neuen iPhone 13 funktioniert die Entsperrung des iPhones mit Face ID beim Tragen einer Maske nicht mehr. Diese Funktion hatte Apple im April eingeführt und sie war vielen Nutzern in Corona-Zeiten eine große Hilfe – bis jetzt.

Apples neues iPhone 13 weigert sich bei einer sehr praktischen Funktion, wie gewünscht zu funktionieren. Das neue Modell lässt sich nicht mehr durch eine Apple Watch entsperren, die mit der eigenen Apple-ID gekoppelt ist, wenn der Nutzer eine Maske tragen muss.

iPhones mit Face ID lassen sich bekanntlich normalerweise nicht entsperren, wenn der Nutzer aufgrund der Corona-Einschränkungen zum Tragen einer Maske gezwungen ist. Dies ließ sich zuletzt allerdings zumindest teilweise umgehen.

Besitzer einer Apple Watch konnten ihre Geräte so einstellen, dass sie sich automatisch entsperren, wenn das iPhone ein Gesicht mit einer Maske in der Nähe findet und zugleich auch die eigene Apple Watch in der Nähe ist. Hierzu muss diese allerdings am Handgelenk getragen werden und auch entsperrt sein.

Das Feature lässt sich allerdings nicht nutzen, um auf diesem Wege Zahlungen etwa per Apple Pay zu autorisieren, denn eine Authentifizierung im engeren Sinne findet nicht statt.

Funktion verweigert am iPhone 13 den Dienst

Dieses Feature funktioniert allerdings am iPhone 13 nicht mehr, wie übereinstimmend viele Nutzer etwa auf der Plattform Reddit berichten. Die Funktion zeigt beim Versuch, sie in den Einstellungen zu aktivieren, eine Fehlermeldung, laut derer das iPhone nicht mit der Apple Watch kommunizieren kann. Vereinzelt tauchte dieses Problem auch schon in früheren iOS-Generationen auf.

Apple dürfte sich mit einem Software-Patch in Bälde um die Beseitigung dieses Fehlers kümmern.

