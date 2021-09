Apple-Event: Sehen wir Dienstag auch die Apple Watch S7?

Apple hat den Termin für seine erste Herbst-Keynote nun offiziell bestätigt: Kommenden Dienstag kommt das neue iPhone. Aber kommt auch die neue Apple Watch Series 7 an diesem Datum? Daran gibt es zumindest leichte Zweifel. Deren Hintergrund bilden angebliche Probleme in der Produktion des neuen Modells der Smartwatch.

Das Rätselraten ist vorbei: Der Termin für Apples große September-Keynote steht jetzt fest. Am kommenden Dienstag, abends gegen 19:00 Uhr deutscher Zeit, startet die Präsentation des iPhone 13, wie wir in dieser Meldung berichtet hatten. Doch was wird noch präsentiert auf dieser Keynote?

Als heißester Kandidat gilt hier die neue Apple Watch Series 7. Sie soll mit einem etwas größeren Display kommen, das eine bessere Auflösung bietet und überarbeitete Zifferblätter anzeigt, Apfellike.com berichtete. Doch sie wird eventuell nicht bereits kommende Woche vorgestellt.

Apple könnte die neue Apple Watch später vorstellen

Der Redakteur Mark Gurman wies zuletzt erneut auf Probleme hin, die Apple bei der Fertigung des neuen Modells der Apple Watch hat. Hierüber wurde bereits zuvor schon gemunkelt, Apfellike.com berichtete. Diese Verzögerungen seien so groß, dass es möglich wäre, dass Apple die neue Smartwatch später vorstellt, so der Redakteur in der neuesten Ausgabe seines Newsletters. Denkbar sei es auch, dass Apple die Uhr zwar vorstellt, sie allerdings erst zu einem deutlich späteren Zeitpunkt in den Handel bringt.

Schließlich ist es auch möglich, dass Apple die neue Apple Watch Series 7 vorstellt und den Start ver Vorbestellungen zeitnah verkündet. Dann allerdings sei mit langen Lieferzeiten und einer begrenzten Verfügbarkeit der Modelle zu rechnen.

