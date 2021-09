Einsteiger-iPad wird abverkauft: Mitarbeiter sollen nicht auf iPad 9-Spekulationen eingehen

Das Einsteiger-iPad scheint von Apple gerade aus dem Lager geräumt zu werden: In den Apple Retail Stores wird das aktuelle Modell knapp und das iPad 9 steht angeblich vor der Tür. Es ist allerdings nicht klar, ob es bereits kommenden Dienstag gezeigt wird.

Apple scheint aktuell das iPad abzuverkaufen. Das Einsteiger-Modell von Apples Tablet ist vielerorts nur noch mit langen Lieferzeiten erhältlich. In Deutschland werden alle Modelle des iPads erst in der ersten Oktoberwoche geliefert. Andernorts ist das Einsteiger-iPad nicht mehr in den Apple Retail Stores verfügbar.

Mitarbeiter im Apple Store sollen Spekulationen nicht anheizen

Mitarbeiter in den Apple Retail Stores werden von ihrem Arbeitgeber zuletzt dazu aufgefordert, sich nicht zu Spekulationen um den möglichen Start des iPad 9 zu äußern. Ob dieses neue Einsteiger-iPad bereits am Dienstag gezeigt wird, ist nicht klar.

The entry level iPad is showing “currently unavailable” and/or shipping delays into October. Apple tells retail employees not to speculate why to consumers. Any guesses why? JK. New ones are coming soon- thinner/faster etc. https://t.co/btCgvwDLbe pic.twitter.com/A1cpGHw1jo

— Mark Gurman (@markgurman) September 8, 2021