iPhone 13 in der Post: Versandbenachrichtigungen treffen ein

Apple beginnt damit, das iPhone 13 an die ersten Vorbesteller zu verschicken. Ab morgen wird das neue iPhone an einige besonders fixe Kunden ausgeliefert. Ab diesem Freitag wird das neue Modell auch in den Apple Stores verkauft. Wann erhaltet ihr euer neues iPhone?

Das iPhone 13 kündigt sich an: Apple hat heute damit begonnen, seine Kunden darüber zu informieren, dass das iPhone 13 in die Post geht. Per E-Mail werden Kunden über den Versandstatus ihrer Geräte informiert, auch per iMessage und Push-Nachricht durch die Apple Store-App erhalten Kunden bescheid über ihre Bestellung.

Apple hat in der Vergangenheit vor allem auf UPS als Logistiker gesetzt, um seine Produkte auszuliefern, aber auch DHL hat immer wider iPhones ausgeliefert. Auch in der Redaktion bestellte Geräte werden über DHL verschickt.

Das iPhone 13 gibt es ab morgen auch im Apple Store

Apple wird das neue iPhone 13 ab morgen auch in seinen diversen Apple Stores in vielen Ländern zum Kauf anbieten, wie auch seine weiteren neuen Produkte, die unlängst vorgestellt wurden.

Einige Varianten des iPhone 13 wie etwa das iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro Max mit einem TB Speicher waren zwischenzeitlich erst zu Terminen Mitte bis Ende Oktober verfügbar, Apple korrigiert aber möglicherweise Termine auch noch deutlich nach vorne.

Wann ist euer Liefertermin des iPhone 13 oder neuen iPad 9 / iPad Mini 6 angesetzt?

