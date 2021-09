Leaker: Die Armbänder der neuen Apple Watch passen nicht zu aktuellen Modellen

Die Armbänder der neuen Apple Watch Series 7 sind womöglich doch nicht mit den früheren Versionen der Apple Watch kompatibel: Entsprechende Gerüchte brachte zuletzt der Leaker May Weinbach auf. Bis jetzt hatte Apple die Kompatibilität der Bänder stets gewahrt.

Die Armbänder der Apple Watch waren bis jetzt stets zu jedem Modell kompatibel, das auf dem Markt war. Auch als die Gehäusegröße sich mit der Einführung der Apple Watch Series 4 erstmals änderte, änderte das nichts an der Kompatibilität der Armbänder zu den neuen Modellen.

Auch mit der Einführung der neuen Apple Watch Series 7 werde sich nichts daran ändern, davon war man zumindest bis jetzt ausgegangen. Nun aber kommen Zweifel auf.

Der bekannte Leaker Max Weinbach äußerte sich hierzu nun auf dem Kurznachrichtendienst Twitter.

Fwiw I've heard from an Apple store employee that they're not getting anymore 40/44mm bands in and expect the new Apple watch to use different bands that won't be compatible with old watches https://t.co/BY9D8WQLFf

— Max Weinbach (@MaxWinebach) September 2, 2021