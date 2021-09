Mysteriöse Hinweise: Steigt das iPhone-Event nächsten Dienstag?

Kommenden Dienstag findet möglicherweise die September-Keynote statt, auf der das neue iPhone 13 vorgestellt wird. Ein britischer Provider hat nun Hinweise gestreut, die auf dieses Datum hinweisen. Zuvor war bereits verschiedentlich auf den 14. September als Datum für das Apple-Event getippt worden.

Apple könnte das neue iPhone 13 in einer Woche vorstellen: Der 14. September war bereits zu verschiedenen Gelegenheiten als möglicher Termin für die erste große Herbst-Keynote von Apple 2021 in den Raum gestellt worden. Nun wird dieser Termin noch einmal gestützt. Der britischer Provider Sky ermutigt seine Kunden, sich vor kommenden Dienstag zu registrieren, um exklusive Infos über ein kommendes, großes Event zu erhalten. Hierbei kann es sich gut um die Vorstellung des neuen iPhone 13 handeln. Schon oft haben Mobilfunkprovider versucht, durch mehr oder weniger kryptische Hinweise die Aufmerksamkeit ihrer Kunden zu erregen und Hinweise auf kommende Apple-Events verbreitet.

We think it's time to treat yourself to something new 👀

Sky Mobile customers: if there's one good choice you make today, let it be registering your interest to to get all the info on the upcoming announcement, trust us 🎁

👉 https://t.co/BolP4S9xxo pic.twitter.com/r7E3MbBIR6

— Sky (@SkyUK) September 3, 2021